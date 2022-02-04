Türkiye Gazetesi

Chung, 600 kilodan daha az ağırlıktaki arabaya elektrikle çalışan güçlü bir motor yerleştirmiş. Saatte 100 kilometre hız yapabilen tank benzeri araçta ayrıca uzaktan kumandayla çalışan otomatik hidrolik kapılar ve 360 derece görüş sağlayan dört taktik kamera bulunuyor.

Araç, 3D baskı teknolojisinin yanı sıra özenle el yapımı unsurlar kullanılarak tasarlandı.

BATMAN'IN HAYRANIYDIM

Hanoi'de yaşayan Chung, “Çocukluğumdan beri süper kahramanların, özellikle de Batman'ın hayranıydım. Hep bir Batmobile yapmak istemiştim” dedi. Chung, hevesini aldıktan sonra aracı sene sonunda satışa çıkarmayı planlıyor.

Batman, İskoçya sokaklarında! Dünyaca ünlü Batman serisinin son filmi The Flash'ın çekimleri İskoçya'nın en büyük şehri olan Glasgow'da yapıldı.