Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna krizi konusunda arabulucu görevi üstlenmek istediklerini söyleyerek, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, Türkiye'ye davet etmesi üzerine her iki ülkeden de açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov böyle bir ihtimalin bulunduğunu fakat henüz bu konuda bir istişarede bulunulmadığını ifade ederek, "Putin ve Zelenskiy’in Türkiye’de görüşmesinin organize edilmesi girişimine gelince, bu konuda henüz anlaşmaya varılmış değil.



Zira bu konuda somut bir istişare yapılmış değil. Kimse bu ihtimali reddetmiyor. Rusya Devlet Başkanı bu konunun ele alınması için herkesle görüşmeye hazır olduğunu söylüyor, fakat bunun için neyin elde edilmesinin beklendiği ve neyin tartışılacağı konusunda anlaşılması gerekiyor. Böyle bir anlaşma şu an için yok" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya lideri Putin'i, Türkiye'ye davet etmesiyle ilgili açıklamada bulunan Sözcü Peskov, "Söz konusu olan, her şeyden önce, ülke liderlerinin uzun süredir bahsettiği ikili formatta yapılacak bir görüşme. Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı ve hükümetler arası komisyonların toplanmaları üstünde duruluyor" dedi.

Ayrıca Peskov, bir gazetecinin sorduğu Putin'in ne zaman Türkiye'yi ziyaret edeceği sorusuna, "Henüz kararlaştırılmadı" diyerek cevap verdi.