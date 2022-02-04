Türkiye Gazetesi

Nestle firmasının KitKat adlı çikolatalarıyla alakalı skandal bir gerçek ortaya çıktı. Firmanın, Güney Afrika'da piyasaya sürülen ve içinde cam parçacıkları bulunduğu tespit edildi. Nestle, bu gelişmenin ardından KitKat çikolatalarını piyasadan çektiği bildirildi.

"HERHANGİ BİR ŞİKAYETLE KARŞILAŞILMADI"

Nestle Güney Afrika'dan yapılan açıklamada, kalite ve güvenlik kontrolü sırasında bazı KitKat çikolatalarında küçük cam parçalarının tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, önlem olarak içinde cam tespit edilen serilerin piyasadan çekildiği belirtildi.

Bugüne kadar herhangi bir yaralanma veya şikayetle karşılaşılmadığı kaydedilen açıklamada, seri numaraları paylaşılan ürünleri satın alan müşterilerin, bu ürünleri iade etmesi tavsiye edildi.

Nestle ve Starbucks'tan 7 milyar dolarlık ortaklık İsviçreli gıda devi Nestle, ABD'li uluslararası kahve zinciri Starbucks'ın kahve ve çay gibi paketli ürünlerinin satış, dağıtım ve pazarlama haklarını 7,15 milyar dolara aldı.

Nestle, ABD'deki şeker işletmesini 2,8 milyar dolara satıyor Dünyanın en büyük gıda firmalarından Nestle, ABD'deki şeker ve tatlı işletmesini 2,8 milyar dolara satacağını duyurdu.

Nestle şekerleme markalarını satışa çıkardı İsviçre merkezli dünyanın en büyük ve içecek üreticisi Nestle, ABD merkezli şekerleme işini satışa çıkardı.