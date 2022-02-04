Türkiye Gazetesi

2022 Pekin Kış Olimpiyatları, Ulusal Stadyum'da düzenlenen resmi açılış töreniyle resmen başladı. 91 ülkeden sporcuların katıldığı 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın açılış seremonisinde, kar taneleri maketleri taşındı.

Kar tanelerinin, dünyanın her bir yanından insanların bir araya gelişini sembolize ettiği kaydedildi.

Öte yandan, Uluslar Geçit Töreni'nde yürüyen tüm sporcuların Covid-19'a karşı korunmak için maske taktığı görüntülere yansıdı.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunların açılış töreni öncesi üç branşta elemeler yapılmıştı.

ABD, DİPLOMATİK BOYKOT UYGULUYOR

ABD yönetimi, Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve diğer bölgelerdeki insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulanacağını açıklamıştı.

Çin’den Olimpiyatlarda yarışacak sporculara uyarı: Pekin karşıtı gösteri yapanlar cezalandırılacak Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), özellikle Müslüman Uygurlar olmak üzere ülkedeki etnik azınlıklara yönelik yoğun insan hakları ihlallerine rağmen Kış Olimpiyatları’nı Çin’e verdiği için eleştiriliyordu.

İngiltere, Pekin Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacak İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Pekin'deki Kış Olimpiyatları'na sporcuların katılabileceğini ancak bakanlar ve yetkililerin diplomatik boykot uygulayacağını söyledi.

Biden: Pekin Kış Olimpiyatları'nı boykot etmeyi düşünüyoruz ABD Başkanı Joe Biden, Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykotu düşündüklerini duyurdu.