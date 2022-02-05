Türkiye Gazetesi

Peru’nun Nazca şehrinde seyahat halinde olan küçük uçak, ilk belirlemelere göre iniş yaptığı sırada irtifa kaybetmesi sonucu düştü. Uçakta bulunan 5 turist ve pilot ile yardımcısı hayatını kaybetti.

UÇAĞIN İRTİFA KAYBI YAŞADIĞI İDDİA EDİLİYOR

Peru’nun kuzeyindeki Nazca şehrindeki Maria Reiche Havaalanı yakınlarında turistleri taşıyan küçük uçak düştü. Kazanın ardından olay yerinde çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, uçakta bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Uçağın ait olduğu turizm şirketi Aero Santos tarafından yapılan açıklamada, uçakta bir pilot, bir yardımcı pilot ve beş yabancı turistin bulunduğu ifade edilirken, turistlerin kimlikleri ve hangi ülkeden geldikleri hakkında bilgi paylaşılmadı.

Peru Ulaşım ve Haberleşme Bakanlığı ile Ulusal Polis kaza hakkında soruşturma başlatırken, uçağın iniş yaptığı sırada irtifa kaybetmesi sonucu düştüğü üzerinden duruluyor.

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