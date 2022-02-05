Türkiye Gazetesi

Afganistan'da korkutan bir deprem yaşandı. Ashkam bölgesinin güneybatısında gelen deprem 6.8 olarak revize edildi.

209 KİLOMETRE DERİNLİKTE

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın Ashkasham bölgesinin 45 kilometre güneybatısında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 209 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı. Can veya mal kaybına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.

Türkiye’den Afganistan’a insani yardım Sadakataşı Derneği, insani kriz yaşanan Afganistan’a acil yardım ulaştırdı. Bölgede bulunan dernek ekibi ihtiyaç sahibi ailelere gıda, nakdi destek, battaniye ve kış yardımları ulaştırdı.

Yokluk en çok onları etkiledi: Afganistan'da çocuklar açlıktan yürüyemiyor ABD’nin çekilmesinden sonra uluslararası yardımların kesilmesi, ekonomik krizin derinleşmesi gibi problemlerin artmasıyla Afganistan’da savaş, açlık ve yokluk en önce çocukları etkilemeye başladı.

Belgeler basına sızdı! Afganistan'daki kaosun nedeni belli oldu Afganistan'ın başkenti Kabil'in 15 Ağustos'ta Taliban'ın eline geçmesinden bir gün önce yapılan bir toplantının basına sızan notları, Başkan Biden yönetiminin tahliyeler dahil Afganistan'dan çekilme konusundaki hazırlıksızlığını ortaya koydu.