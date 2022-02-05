Türkiye Gazetesi

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir maden ocağında patlama meydana geldi. Patlamada maden ocağında çalışan 4 işçi hayatını kaybetti.

Yetkililer, eyaletin Ketta şehrindeki bir kömür madeni ocağında, biriken metan gazı dolayısıyla patlama olduğunu bildirdi. Patlamada 3 madenci kurtulurken diğer 4 madenci öldü.

Yasa dışı işletildiği tespit edilen maden ocağının kime ait olduğu ise henüz belirlenemedi.

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