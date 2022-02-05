Türkiye Gazetesi

ABD'nin Massachusetts eylatinde bir kişi, 2016 yılında 30 dolara bir tablo satın aldı. Tabloyu satın alan kişinin arkadaşı, 2019 yılında tesadüfen ünlü sanat koleksiyoncusu Clifford Schorer ile karşılaştı ve bu tablonun çok değerli olabileceğini düşündüklerini belirtti.

Eserin değerli olduğuna pek inanmasa da bakmayı kabul eden Schorer, o anları CNN'e anlattı. "Genel olarak konuşursak, bir eserle ilgili iddia ne kadar fazlaysa hayal kırıklığı da o kadar fazla olur" diyen Schorer, "Örneğin biri bana elinde Leonardo da Vinci'nin bir tablosu olduğunu söylerse, genellikle o tablodan pek de etkileyici görüntüler çıkmaz" ifadesini kullandı.

3 YIL BOYUNCA UZMANLARA İNCELETTİ

Bu tabloya da aynı şekilde yaklaştığını ancak sonrasında şaşırdığını belirten Schorer, "Ancak haftalar sonra sanat eserini incelemeye geldiğimde, kalitesi karşısında şaşırdım. Sahibine 'bence bu şimdiye kadar gördüğüm en büyük sahtecilik ya da bir başyapıt' dedim" dedi.

Eserin gerçek olup olmadığını anlamak için 17 farklı ülkeye uçup 3 yıl boyunca eseri uzmanlara incelettiğini belirten Schorer, son olarak Londra'daki British Museum'da bu alandaki bilim adamları tarafından çizimin incelendiğini ve eserin 1471 yapımı bir Albrecht Dürer çalışması olduğunun tescillendiğini açıkladı.

DEĞERİ 10 MİLYON DOLARDAN FAZLA

Schorer, rönesans sanatının son yıllardaki en olağanüstü keşiflerinden biri olarak tanımlanan çizimin değerinin 10 milyon dolardan fazla olduğunu belirtti.

Dürer'in Alman resiminin en önemli isimlerinden biri olduğuna dikkat çeken Schorer, "Dürer'in gelmiş geçmiş en büyük grafik tasarımcılarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Gravür ve çizimde öncü bir isimdi. Kara kalem çalışmalarda tam bir usta idi ve tüm dünyadaki sanatçılara ilham verdi" ifadelerini kullandı. (NTV)

Fotoğraf: Agnews Gallery

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