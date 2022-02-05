Türkiye Gazetesi

Atlas Okyanusu'nda Fransa'nın batısında bulunan Biscay Körfezi'nde dünyanın en büyük ikinci balıkçı trolü Margiris Gemisi'nden 100 binden fazla ölü mavi mezgit denize döküldü. Deniz canlılarını korumak için çalışmalar yapan sivil toplum örgütü Sea Shepherd’ın Fransa ofisi, ölü balıkların yaklaşık 3 bin metrekarelik alana yayıldığını duyurarak duruma tepki gösterdi.

ENDÜSTRİYEL BALIKÇILIĞIN KURBANLARI

Deniz yüzeyindeki ölü balıkları tespit eden Sea Shepherd'e göre mavi mezgitler, 4 gemi tarafından bölgede işletilen endüstriyel balıkçılığın kurbanı oldu. Sea Shepherd Fransa Lideri Lamya Essemlali, bu balıkların hedeflenmediğini, devasa ağlara yakalandıklarını ve gemide yer kaplamamaları için tekrar denize atıldıklarını iddia etti.

Ancak Sea Shepherd'ın suçladığı 4 gemiden biri olan Margiris, suçlamaları reddederek olayın kaza olduğunu açıkladı. Gemi adına Pelajik Dondurucu-Trol Birliği (PFA) tarafından yapılan açıklamada, "Margiris gemisinin ağının ucundaki yırtık nedeniyle bir miktar mavi mezgit istemsiz olarak denize bırakıldı. Avrupa mevzuatına göre olay ve yakalanan miktarlar gemi seyir defterine kaydedilerek, gemi defterine rapor edilmiştir. Olay, geminin kayıt ülkesi olan Litvanya'daki yetkililere bildirildi" denildi.

Ağ yırtılması sonucu yaşanan sızıntının 'çok nadir görülen bir olay' olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA TALEBİ

Fransa Denizcilik Bakanı Annick Girardin ise ölü balıkların yer aldığı görüntüleri şok edici olarak nitelendirerek, soruşturma açılması talimatını verdi. Girardin, olayın seyir defterine bildirildiğini teyit ederken, yine de idari soruşturma talep etti.

Girardin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İhlalin ispat edilmesi halinde sorumlu armatör hakkında yaptırım uygulanacaktır” ifadelerine yer verdi.

Fransa'da İslamofobi: Müslümanlara domuz kafalı çirkin saldırı Fransa’nın Toulouse kentinde, dün Müslümanlara ait bir cenaze evinin de içerisinde bulunduğu dükkanların yer aldığı merkezin önüne iç organları çıkarılmış domuz kafası ile derisi bırakıldı.

Fransa'da skandal karar! Başörtülü resme bile tahammülleri yok Fransa'da Auvergne-Rhones-Alpes bölgesi, Grenoble şehrinde bir sokakta çizilen başörtülü kadının duvar resmi sebebiyle duvar resimlerine yönelik sanat festivaline yapmayı planladığı para yardımını iptal etti.