Türkiye Gazetesi

ABD’nin Lowa’da bulunan Pisgah kasabasında yaşanan olay ağızları açık bıraktı. Arkadaşı ile bir mekanda yemek yiyen Kristofer Erlbacher, arkadaşının yemeğine mayonez dökmesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle iki arkadaş kavga etmeye başladı.

TEHDİTLER HAVADA UÇUŞTU

Mekandaki kişilerin tartışmaya dahil olmasıyla sakinleşen ikili, mekandan ayrılmadan önce bir birilerine tehditler savurarak çıktığı belirtildi. Evlerine dağılan iki arkadaş arasındaki kavga daha da alevlendi.

KAMYONETİYLE ARKADAŞINI EZDİ

Tartışmanın alevlenmesiyle kamyonetiyle birlikte arkadaşı Caleb Solberg'in evine giden Kristofer Erlbacher, sokak ortasında bağırmaya başladı. İkili tartışmalarına devam ederken Erlbacher, kamyonetiyle arkadaşını ezdi.

Arkadaşını kamyonetle ezdi.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALDI

Yaşanan olayın ardından bölgeye gelen ekipler inceleme başlattı. İncelemelerde Solberg'in ilk darbede ölmediği ve Erlbacher'in onu öldürmek için bir hamle daha yaptığı tespit edildi. Katil zanlısı, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.