Türkiye Gazetesi

Ukrayna-Rusya arasında sınırda yaşanan kriz sonrarı batılı devletlerden Rusya’ya gelen yaptırım tehditleri ile gerginlik devam ediyor. ABD medyasında yer alan habere göre, ABD ordusu ve istihbarat yetkilileri, Kongre ve Avrupalı ortaklarına Ukrayna-Rusya krizi hakkında brifing verdi.



“50 BİN KİŞİ ÖLEBİLİR 5 MİLYON KİŞİ MÜLTECİ KONUMUNA DÜŞEBİLİR”

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik büyük çaplı bir işgal için hazırlıkları tamamlamaya yakın olduğunu belirten yetkililer, işgal durumunda 50 bin kişinin ölebileceği ve 5 milyon kişinin mülteci konumuna düşebileceğini ifade etti.



Başkent Kiev'de hükümetin iki gün içinde düşeceği değerlendirmesinde bulunan yetkililer, Ukrayna sınırında her biri yaklaşık 750 askerden oluşan 83 Rus taburu bulunduğunu belirtti.