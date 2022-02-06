Türkiye Gazetesi

ABD'nin Hawaii bölgesinde Pasifik Okyanusu'nda bulunan askeri gemilere ve uçaklara yakıt sağlayan depoda nedeni bilinmeyen bir şekilde sızıntı oluştu.

6 BİNE YAKIN KİŞİ ZEHİRLENDİ

Yakıt sızıntısının içme suyu kaynağına karışması sonucu bölgedeki 5 bin 900 kişi fazla kişi mide bulantısı, baş ağrısı ve döküntü şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

HALK DEPONUN KAPATILMASINI İSTİYOR

ABD medyasında yer alan habere göre, ABD Deniz Kuvvetleri, sızıntı sorununun ve bölgede yaşanan su krizinin çözümü için 250 milyon dolar harcamada bulunuyor ancak Hawaii halkı yakıt deposunun kapatılması için Kuvvetlere baskı yapıyor.

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