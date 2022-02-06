Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 32 yaşındaki Khaoula Lafhaily, bir operatör üzerinden 36 aylık sözleşmeyle 1500 sterline iPhone 13 Pro Max sipariş etti. 24 Ocak'ta telefon için ödeme yapan ve 'ertesi gün teslimat' seçeneğini seçen kadın, bu konuda bazı sorunlar yaşadı.

Satın aldığı telefon 32 yaşındaki kadına teslim edilmedi ve kendisine trafik sıkışıklığı mazereti sunularak bir mesaj gönderildi. Sipariş tarihinden iki gün sonra, paket tekrar kendisine teslim edilmeye çalışıldı, ancak Lafhaily bir kez daha telefonuna kavuşamadı.

1 STERLİNLİK SIVI SABUN GÖNDERİLDİ

Mirror imzalı habere göre; telefonu 24 Ocak’ta sipariş ettiğini ve 150 Sterlin peşinat ödeyip gerisini 36 ay taksitlendirdiğini söyleyen Lafhaily'e birkaç günün sonunda bir paket geldi ancak pakette yeni bir iPhone 13 Pro Max yerine, bir şişe el sabunu vardı. 1500 Sterlinlik sözleşmeyle telefon satın alan kadın, pakette 1 Sterlinlik sıvı el sabununu görünce şaşkına döndü.

Lafhaily, paketi teslim aldığı anda operatörü aradığını ve operatörün konuyla ilgili soruşturma başlatacağını söylediğini belirtti. Ancak Lafhaily, bir hafta boyunca kendisiyle herhangi bir temas kurulmadığını öne sürdü.

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