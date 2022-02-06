Türkiye Gazetesi

Endonezya'da feci bir kaza meydana geldi. Orta Cava bölgesinde Yogyakarta kentinde, en az 40 yerli turisti taşıyan yolcu otobüsü yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada kazada 13 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yolcunun da yaralandığı belirtildi.

Kazanın neden olduğu henüz bilinmiyor ancak otobüsün frenlerinin tutmaması sebebiyle şoförün kontrolü kaybetmesi sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.

Türk İHA’ları başarıdan başarıya koşuyor: Endonezya satın almak için sıraya girdi Türkiye, İHA ve SİHA’larıyla gündem olmaya devam ediyor. Askeri ve savunma sanayi alanlarında yazılar yayımlayan Oryx Blog, Türk insansız hava araçlarının Orta Asya’daki başarılarından sonra Endonezya’nın Türk İHA’larını satın alma konusunda istekli ve arzulu olduğu belirtildi. Aynı zamanda yazıda, Türkiye’nin savunma sanayisindeki başarısı ve İHA’ların gücüne vurgu yapılarak Endonezya dahil birçok ülkenin İHA alımı için sıraya girdiğinin altı çizildi.

Görenler gözlerine inanamadı: Endonezyalı adam çocuğuna çalıştığı kurumun adını verdi Endonezya'da çalıştığı kurumun kendisinin ikinci evi olduğunu söyleyen Samet çocuğuna “İstatistiksel Bilgi İletişim Ofisi” ismini verdi.

Endonezya'da 7.4 büyüklüğünde deprem oldu Endonezya'nın Maluku eyaletinin güney kıyıları 7.4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.