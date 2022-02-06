Yunanistan'da kayıp üç dağcının cesetlerine ulaşıldı. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, cumartesi gününden beri kayıp olan üç dağcının ölü bulunduğunu açıkladı. Dağcıların cesetlerine, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu Mora Yarımadası'ndaki Kalavrita Kayak Merkezi yakınlarında ulaşıldığı belirtildi.
Everest'te Fransız dağcıların kaybolduğu noktada cesetler bulundu Nepal'de Everest Dağı'na tırmanan 3 Fransız dağcının geçen hafta kaybolduğu bölgede 3 cesedin bulunduğu belirtildi.
Elbruz Dağı 5 dağcıya mezar oldu Rusya'da bulunan Elbruz Dağı'nda, 19 dağcı tırmanış yaparken mahsur kaldı. Dağcılardan 5'inin öldüğü öğrenildi.
Yunanistan'da kayıp üç dağcının cesetleri bulundu
06.02.2022 - 20:46 | Son Güncelleme: 06.02.2022 - 20:56
Türkiye Gazetesi
Yunanistan'da cumartesi gününden beri kayıp olan üç dağcının cesetleri bulundu.
Yunanistan'da kayıp üç dağcının cesetlerine ulaşıldı. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, cumartesi gününden beri kayıp olan üç dağcının ölü bulunduğunu açıkladı. Dağcıların cesetlerine, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu Mora Yarımadası'ndaki Kalavrita Kayak Merkezi yakınlarında ulaşıldığı belirtildi.
Etiketler : dağcı,haberler,yunanistan,
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