Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz 24 Aralık’ta Güney Çin Denizi'nde ABD donanmasına bağlı uçak gemisine inmeye çalışan F-35C savaş uçağı pistte duramayarak denize düşmüştü.

Çin ve ABD arasında uçağın enkazı yarışa neden olurken,ABD, radar ve sensörleriyle hayalet uçaktaki çok gizli teknolojisinin Çin’in eline geçmesinden endişe etmişti.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu savaş uçağının düşme anına ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler sızdırıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, savaş uçağının uçak gemisindeki piste yanlış açı ile yaklaştığı ve alevler içinde piste sürüklenmesinin ardından denize düştüğü görüldü.

ABD donanması tarafından söz konusu videonun gerçekliği henüz doğrulanmazken, kazada pilot kendisini uçaktan fırlatmayı başarmış, gemideki 7 personel ise yaralanmıştı.

BÜYÜK PANİĞE NEDEN OLMUŞTU

ABD, radara yakalanmadan sesten hızlı gidebilen 100 milyon dolarlık F-35’lerle ilgili bilgilerin düşman eline geçmemesine büyük önem veriyor.

Çin'in ise kayıp F-35'e göz atmak istemesine garanti gözüyle bakılıyor. Çin ordusunun bu konuda denizaltılarını kullanabileceği ifade ediliyor.