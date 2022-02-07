Türkiye Gazetesi

Sızdırılan raporda, Kuzey Kore’nin siber saldırılar ile 2020’den 2021’in ortalarına kadar kripto para çaldığı belirtildi. Çalınan dijital varlığın değeri ise 50 milyon dolardan fazla olduğu tespit edildi. Uzmanlar, bu tür siber saldırıların Pyongyang yönetiminin nükleer ve balistik füze programının "önemli gelir kaynaklarını" oluşturduğunu dile getirdi.

400 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Raporda aynı zamanda , Chainalysis isimli güvenlik şirketi tarafından hazırlanan rapora da atıfta bulundu. Raporda, Kuzey Kore’nin siber saldırılarla 400 milyon dolar değerinde dijital varlık elde ettiği belirtmişti. 2019 yılında da BM, Kuzey Kore’nin siber saldırılarla kitle imha silahları programları için 2 milyar dolar biriktirdiği söylenmişti.

EN BÜYÜK FÜZE DENEMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Aynı zamanda Kuzey Kore resmi medyası, Ocak ayında 2017’den bu yana yapılan en büyük füze denemesi olduğu denemenin fotoğraflarını paylaşmıştı. Öte yandan raporda Kuzey Kore’nin siber araçlar ve ortak bilimsel araştırmalar için yurtdışında malzeme, teknoloji ve uzmanlık bilgisi edinmeye devam ettikleri belirtildi.

Çalınan dijital varlıklar füze denemelerinin finansında kullanıldı.

TEPKİLER ÜST ÜSTE GELİYOR

Kuzey Kore’nin hızlanan füze programlarına Çin ve Rusya’dan ortak bir bildiri yayınlanmıştı. İki ülkenin ortak hazırladığı bildiride, Kuzey Kore’nin füze deneme programlarını yaygınlaşması kınandı.

Washington tarafından Pazar günü yapılan duyuruda, ABD'nin Kuzey Kore özel temsilcisinin durumu görüşmek üzere bu hafta içinde Japon ve Güney Koreli yetkililerle bir araya geleceği bildirildi.