Türkiye Gazetesi

Ukrayna-Rusya arasındaki gerginlik devam ediyor. Ukrayna-Belarus sınırında yaşanan hareketlilik uydu görüntülerine de yansıdı.



30 BİN RUS ASKERİ GÖNDERDİ



Sınırda yaşanan krize, batılı ülkelerden gelen yaptırım tehditleri bölgede gerilimi iyice yükseltti. Ukrayna sınırına 50 kilometre uzaklıkta tatbikat için bölgesine Rusya, 30 bin Rus askeri ile S-400 hava savunma sistemi ve SU-35 savaş uçağı gibi birimlerini de gönderdi.



Diğer taraftan 4 Şubat tarihinde Yelsk, Rechitsa ve Luninets yakınlarındaki uydu görüntülerindeki tatbikat için NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Soğuk Savaş'tan bu yana bölgedeki en büyük konuşlandırma" ifadelerini kullanmıştı.