Ukrayna-Rusya arasındaki gerginlik devam ediyor. Ukrayna-Belarus sınırında yaşanan hareketlilik uydu görüntülerine de yansıdı.
30 BİN RUS ASKERİ GÖNDERDİ
Sınırda yaşanan krize, batılı ülkelerden gelen yaptırım tehditleri bölgede gerilimi iyice yükseltti. Ukrayna sınırına 50 kilometre uzaklıkta tatbikat için bölgesine Rusya, 30 bin Rus askeri ile S-400 hava savunma sistemi ve SU-35 savaş uçağı gibi birimlerini de gönderdi.
Diğer taraftan 4 Şubat tarihinde Yelsk, Rechitsa ve Luninets yakınlarındaki uydu görüntülerindeki tatbikat için NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Soğuk Savaş'tan bu yana bölgedeki en büyük konuşlandırma" ifadelerini kullanmıştı.
Ukrayna Belarus sınırında tansiyon yüksek! Rusya 30 bin asker gönderdi
07.02.2022 - 10:21 | Son Güncelleme: 07.02.2022 - 10:27
Türkiye Gazetesi
Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz devam ediyor. Belarus sınırında askeri hareketlilik uydu görüntülerine de yansıdı. Rusya, bölgeye 30 bin Rus askeri ile S-400 hava savunma sistemi ve Su-35 savaş uçağı birimlerini de gönderdi.
Ukrayna-Rusya arasındaki gerginlik devam ediyor. Ukrayna-Belarus sınırında yaşanan hareketlilik uydu görüntülerine de yansıdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Etiketler : Ukrayna,Rusya,Belarus,
822369 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/822369.aspx
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