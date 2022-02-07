Türkiye Gazetesi

Koronavirüs vakalarındaki artışın ardından en katı kuralların uygulandığı ülkelerden olan Avsutralya'da kritik bir adım atılıyor. Sınırların iki yıl önce kapatıldığı ülkede hükümet, sınırları ziyaretçilere yeniden açacaklarını açıkladı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, "2 doz Covid-19 aşısı yaptıran ziyaretçileri ülkemizde ağırlamak için heyecanla bekliyoruz" dedi.

21 ŞUBAT'TA SINIRLAR AÇILIYOR

Başbakan Morrison bugün yaptığı açıklamada, 21 Şubat’ta sınırların açılması kararının uluslararası eğitim için de güzel bir adım olduğuna değinerek birçok sektörün de karardan olumlu etkileneceğine dikkat çekti.

Ülkeye girişlerde aşı kartının gösterilmesinin de zorunlu olduğunu belirten Başbakan, tüm ziyaretçilerin ancak bu şekilde giriş yapabileceğini söyledi. Morrison, aşı yaptırmamak için geçerli sağlık sorunu olan ziyaretçilerin ise seyahat muafiyeti başvurusunda bulunmalarının ve karantinada kalmalarının zorunlu olduğunu açıkladı.

NÜFUSUN YÜZDE 80'İ TAM AŞILI

Avustralya’da salgının başından bu yana 2.7 milyondan fazla Covid-19 vakası tespit edilirken 4 bin 248 kişinin de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedilmişti. Ülkenin nüfusunun yüzde 80’inin tam aşılı olduğu bildirilmişti.

Avusturya'da yetişkinlere Covid aşısı zorunlu hale geldi Avusturya'da bugün yürürlüğe giren yasayla beraber ülkede bulunan 18 yaşından büyük herkes Covid-19 aşısı yaptırmak zorunda.

Avusturya'ya girişlerde 3 doz aşı yaptıranlarda ek koşul aranmayacak Avusturya'da artık 3. doz Covid-19 aşısını yaptıranlar, geldikleri ülke fark etmeksizin herhangi bir ek önleme tabi tutulmadan ülkeye giriş yapabilecek.