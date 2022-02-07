Türkiye Gazetesi

Fas'ın Şafşavan şehri İğran köyünde oturan 5 yaşındaki Rayyan Oran, 1 Şubat'ta 32 metre derinliğindeki kuyuya düştü. 100 saatten uzun süren arama kurtarma çalışmalarının ardından çocuğun 6 Şubat'ta cansız bedenine ulaşıldı. Bu yaşanılanları bütün dünya anbean takip etti. Rayyan'ın cenazesi, bugün dedesinin evinden kaldırıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen cenaze törenine ülkenin farklı bölgelerinden gelen binlerce vatandaşın yanı sıra yetkililer de katıldı. Faslı çocuğun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.



5 gün sonra kuyudan çıkarılan Faslı Rayan'dan acı haber 5 yaşındaki Rayan, yaklaşık 103 saat sonra kurtarma çalışmalarının 5. Gününde düştüğü 32 metrelik kuyudan tekbirler ve dualarla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Rayan’ın vefat ettiği açıklandı. Küçük çocuğun ailesi ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Fas Kralı 6. Muhammed taziyelerini belirtti.



