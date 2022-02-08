Türkiye Gazetesi

Afrika Boynuzu'nda 1981 yılından bu yana en kurak dönem görülüyor. Dünya Gıda Programından (WFP) yapılan açıklamada, Etiyopya, Kenya ve Somali'de 13 milyon kişinin yılın ilk çeyreğinde kuraklığın etkisiyle açlıkla karşı karşıya kalacağı kaydedildi.

Açıklamada, peş peşe üç yağış döneminin de beklenenin altında olmasından ötürü tarım ürünlerinin zarar gördüğü, besi hayvanlarının telef olmaya başladığı, susuzluk ve gıda sorunu nedeniyle ailelerin evlerini terk ettiği vurgulandı.

WFP Doğu Afrika Bölge Direktörü Michael Dunford, krizin önlenebilmesi için acil insani yardıma ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.

WFP'nin gelecek 6 ayda 4,5 milyon kişiye yardım edebilmek için gerekli olduğunu açıkladığı rakam ise yaklaşık 327 milyon dolar.

Bölgede 2011'deki kuraklık ve gıda krizi sırasında Somali'de yaklaşık 250 bin kişi hayatını kaybetmişti.



“Türkiye Afrika Boynuzu’ndan batıya ilerliyor” Afrika’ya özel yayımlarıyla bilinen “Jeune Afrique” dergisi, Aralık 2021 sayısında 13 sayfalık Türkiye özel dosyası yayımladı.

'Afrika'da yaklaşık 1 milyar insana tek doz aşı yapılmadı' Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da bugüne kadar yaklaşık 1 milyar insana tek doz aşı yapılmadığını açıkladı.