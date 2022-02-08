Türkiye Gazetesi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra 'Birlikte Yolculuğumuz' ismiyle ilk kitabını yayımlamıştı. Trump, içinde 300’den fazla fotoğraf bulunan büyük boyutlu kitabının satışlarından iki ayda 20 milyon dolar kazandı.

Standart basımı 75, imzalı olanı 230 dolardan satılan kitabın 200.000 adet basılan ilk baskısı altı haftada tamamen tükendi. Kitapta Trump’ın el yazısıyla dünya liderlerine yönelik değerlendirmeleri de var. Kitabı yayımlayan Winning Team Publishing'in kurucusu Cumhuriyetçi Sergio Gor, "Başkan Donald Trump'ın yayımcılıktaki başarısı eşsiz. Hiç kimse birinci sınıf bir ürünü bu kadar kısa sürede bu kadar çok sayıda insana satamamıştı" dedi.

SİVRİ DİLLİ ANLATIM

Görevi sırasında sivri diliyle tanınan Trump, kitabında da aynı tavrını sürdürmüş. Kendisinin göreve getirdiği eski Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton hakkında 'taş kafalı budala', Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi hakkında da 'deli' ifadesini kullanan Trump, kitabında Cumhuriyetçi Senatör John McCain’den "Eşi için iş istedi. Yüzüne güldüm ama ondan hiç hoşlanmadım" diye bahsediyor.

Afganistan'dan çekilme ve yıllık yüzde yedi oranına ulaşan enflasyon için de halefi ve şimdiki ABD Başkanı Joe Biden’ı eleştiren Trump, "California'da benzinin galonu 1,87 dolar iken şimdi 7 doların üzerinde. Ülkemize neler olduğunu görmek çok üzücü" diyor.

Trump, anketlerde Biden'a yüzde 6 fark attı ABD başkanlığını Joe Biden'a kaptıran Donald Trump, rakibini son seçim anketlerinde geçmeyi başardı. Bu durum, "Trump yeniden ABD'nin başkanı mı olacak?" sorularını akıllara getirdi.

Melania Trump sessizliğini bozdu: NFT satıyor “Değiştirilemeyen token” da denilen NFT piyasası her geçen gün daha da büyüyor. Ünlülerin de NFT geliştirmesiyle birçok eser milyonlarca dolara alıcı buluyor. ABD’nin önceki başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump da NFT eserleri satmaya başladı.