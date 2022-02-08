Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron görüşmesinin yankıları sürüyor. Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Putin’in gergin olduğu görüldü.



Toplantıda bir Fransız gazetecinin Ukrayna-Rusya arasında yaşanan gerilime ilişkin sorusuna kızdı. "NATO ile savaşa mı gireceğiz?" sorusunu yönelten Putin, gazeteciyi işaret ederek, "Sana sormak isterim. Bu savaşı istiyor musun? Okurların, izleyicilerin Rusya ile NATO arasındaki bu savaşı istiyor mu?" ifadelerini kullandı.



“NATO İLE RUSYA’NIN ASKERİ KAPASİTELERİ KIYASLANAMAZ”

Ukrayna’nın NATO’ya katılma ihtimalini de değerlendiren Rus lider "Askeri yollarla Kırım'a dönmeye karar verirlerse Avrupa ülkeleri otomatik olarak Rusya ile savaşa girer." dedi.

Rus lider, ülkesinin askeri süper güç veya nükleer süper güç olsada olası bir savaşın kazananı olmayacağını söyledi.



Macron, Putin ile görüşmesini değerlendirdi: Amacıma ulaştım Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdiği açıklamasında, "Benim için mesele, tırmanışı önlemek ve yeni bakış açıları ortaya koymak için oyunu kilitlemekti. Bana göre bu amaca ulaşıldı" dedi.

Putin'den Ukrayna'ya kritik Kırım uyarısı: Savaşa neden olur Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'u, Moskova'da ağırlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın, Kırım'ı geri almak için askeri yollara başvurmasının savaşa neden olabileceğini söyledi.