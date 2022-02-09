Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Arap dünyasının önemli siyasi aktörlerinden Usame Nuceyfi, Irak’ta yaşanan siyasi kriz ve ülkeyi bekleyen tehlikeler hakkında gazetemize konuştu. Irak’ta siyaset, ekonomi, istihbarat, ordu ve emniyet yapılanmasının İran tarafından ele geçirildiğini söyleyen Nuceyfi "Bizim derin devletimiz artık İran" dedi.

Irak eski Meclis Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Sanayi Bakanlığı görevlerinde bulunan Usame Nuceyfi hâlen Irak Birleşik Partisi Başkanlığı görevini yürütüyor. İran'ın 2003 ABD işgali sonrası ilk kez meclis çoğunluğunu kaybettiğini belirten Nuceyfi, 329 sandalyeli Irak parlamentosunda İran güdümlü partiler 68 milletvekili ile temsil edildiğini belirtti. Tahran'ın kaybettiği siyasî imtiyazları yeniden kazanma adına çılgın planlar yaptığını vurgulayan Nuceyfi "Tahran’ın talimatı ile Ebu Gureyb’te ne kadar terörist varsa serbet bırakıldı. Geçtiğimiz günlerde aynı senaryo Haseke’de tekrar etti. Çatışma görüntüsü altında binlerce DEAŞ’lıyı oradan çıkardılar. Hedef, 2014’te başta Irak’ta Musul, Kerkük, Diyala, Anbar, Erbil, Felluce, Ramadi gibi Sünni bölgelerde estirilen terörü yinelemek. Sünni coğrafyayı bir kez daha kan gölüne çevirmek. Bu sebeple DEAŞ militanları yeniden aynı bölgelere taşınıyor" dedi.

ÇATIŞMA ZEMİNİ ÜRETİLİYOR

Mesud Barzani cephesinin cumhurbaşkanı adayı Hoşyar Zebari’nin başvurusu Irak Federal Mahkemesi tarafından kabul edilmedi. Bu gelişme üzerine Şii kanattan Sadr ve Barzani ile birlikte Sünni ittifak üyeleri oturumlara katılmayarak cumhurbaşkanlığı oylamasını boykot etti. Halbuki, Sadr ve Barzani ittifakı daha önce anlaşarak Hamis Sancar’ın Meclis başkanı olmasını sağladı. İttifaklar arası görüşmelerin devam ettiğini ve sürecin tıkanması durumunda bir üçüncü yol ihtimalinin gündeme geleceğini ifade eden Nuceyfi’ye göre önümüzdeki günlerde cumhurbaşkanlığı için Neçirvan Barzani, Fazıl Mirani ve Fadıl Hüseyin isimleri de gündeme gelebilir. Nuceyfi’nin bu noktada yaptığı en kritik uyarı İran’ın son seçimlerde kaybettiği çoğunluğu telafi amaçlı büyük çaplı bir intikam operasyonuna girebileceği yönünde. Tahran’ın yeni kaos planı bu krizi askerî alana taşıyarak Sünni bölgelerde kaos çıkarmak. İran, planın başarılı olması durumunda Barzani dâhil tüm Sünniler üzerinde yüzde yüz egemenlik sağlayacak.

PKK'YA ALAN AÇILACAK

Talabani’nin 1980’lerin başından bu yana İran’ın stratejik ortağı/partneri olduğunu hatırlatan Nuceyfi "Bu sefer PKK’ya olağanüstü alan açacaklar. Türkiye’nin operasyonları sebebiyle Sincar ve Kandil’de sıkışan ve zor günler geçiren PKK’ya Diyala, Selahaddin, Kerkük, Musul, Anbar hattında özel alan tahsis edecekler. Tıpkı Rakka, Haseke, Deyrizor’da olduğu gibi korsan kantonlar kurduracaklar" diye konuştu.

BERHEM SALİH İRAN'A YAKIN

Sünni ittifakın cumhurbaşkanlığı konusunda Barzani grubuna şans verdiğini aktaran Iraklı siyaset adamı en-Nuceyfi "Berhem Salih, İran’a daha yakın biri. Zebari ya da onun yerine seçilecek bir isim başta Türkiye olmak üzere Irak’ın Sünniler ve tüm dünya ile ilişkilerini etkiler. Bu durum İran’ı fazlası ile rahatsız ediyor. Biz sadece Irak halkının çıkarlarını savunmakla mükellefiz. Ancak ülkemiz üzerinde çok fazla harici hesap var ve bu durum Irak’ın istikrara kavuşmasının önündeki en büyük engel" dedi. Usame Nuceyfi özellikle Sünni bölgelere dönük büyük çaplı vahşet hazırlığı yapıldığını ve bu konuda yapılması gerekenleri şu sözlerle anlattı: Sahada çok ciddi hareketlilik var. Bu konuda tüm yetkili makamları uyardım. DEAŞ, Sünni bölgelerle ilgili planın anahtarı olma yanında ABD-İran çekişmesinin de kritik aracı. Millet ve yöneticiler olarak DEAŞ kartını oynayarak PKK ve Haşdi Şabi’yi meşrulaştırma tuzağına düşmemeliyiz.

TÜRKİYE İLE BAĞLARI

Türkiye’nin Irak'ın ile bağları güçlendirmesinin özel önem arz ettiğini kaydeden Nuceyfi, PKK terör örgütüne İran’ın silah, cephane desteği yanında Haşdi Şabi bütçesinden pay ayrıldığı gibi çok önemli bir bilgi paylaştı. Tahran’ın Suriye ve Irak’ta Türkiye’nin varlığından çok büyük rahatsızlık duyduğunun ve Türkiye’nin en büyük düşman ve rakip görüldüğünün bilinmesini istedi. Nuceyfi’nin söylediği bir başka çarpıcı ifade ise "Orta Doğu’da terör estiren kanlı örgüt yöneticilerinden bazılarının aileleri Tahran’da ikamet ediyor ve korunuyor. Bu sebeple İran’da herhangi bir eylem girişimi yaşanmaz" tespiti oldu.

Irak’tan terör örgütü DEAŞ liderinin öldürülmesine ilişkin açıklama Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ABD tarafından terör örgütü DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürülmesinin Irak’ın son dönemde terör örgütüne karşı düzenlediği operasyonun bir parçası olduğunu söyledi.

İran'dan ABD ile doğrudan müzakere mesajı İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, Viyana'da devam eden nükleer görüşmelerde iyi bir anlaşmanın ulaşılabilir hale gelmesi halinde ülkesinin ABD ile doğrudan müzakere masasına oturabileceğini belirtti.