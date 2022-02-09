Türkiye Gazetesi

Tecrübeli bir krimonolog olan Dr. Mike Sutton, Darwin’in Türlerin Kökeni kitabıyla kendisinden 28 sene önce doğa bilimci Patrick Matthew tarafından yazılmış Deniz Kerestesi ve Fidancılık Üzerine adlı kitaptaki bilgiler arasında şaşırtıcı benzerlikler olduğunu dile getirdi.

Bu konuda Bilim Sahtekarlığı: Darwin'in Patrick Matthew'un Teorisini İntihali isimli bir kitap yazan Sutton, Darwin’in Evrim Teorisi’ne temel teşkil eden “doğal seleksiyon” teorisini Matthew’in eserlerinden çaldığını kanıtladığını ifade etti. Dr. Sutton, “1859'da Darwin, Patrick Matthew'un 1831 tarihli yayınındaki teorisini tekrarladı. Matthew, teorisi için Seleksiyonun Doğal Süreci ifadesini kullandı ve bu ifadeyi ilk kullanan kişi oldu.

Darwin, aynı kelimeleri kullanmaktan başka seçeneği olmadığını fark etti ve buna Doğal Seleksiyon Süreci adını verdi. Kelimeleri karıştırdı ve kimsenin fark etmemesini umdu” görüşünü dile getirdi.

Kitaptaki diğer benzer ifadeler ve açıklamalarla Darwin’in Matthew’ün çalışmalarından haberdar olduğunu gösteren mektuplara yer veren Sutton, “Bu, bilim tarihindeki en büyük sahtekarlıktır” iddiasında bulundu. Mektuplardan birinde Darwin’in karısı da teorinin Matthew’a ait olduğunu ama kocasının onu kendisininmiş gibi gösterdiğini belirtiyor.