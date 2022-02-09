Türkiye Gazetesi

Hindistan’da gazeteci Mohammed Zubair’in Twitter hesabından paylaşılan başörtülü öğrenci Bibi Muskan’ın üniversiteye girerken bir grup öğrenci tarafından sözlü tacize uğradığı anların görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Zubair yaptığı paylaşımında "Müslüman kız, PES Koleji'ne geldiğinde safranşal giyen birkaç 'öğrenci' tarafından hırpalandı KarnatakaHijabRow." ifadelerine yer verdi.

SÖZLÜ TACİZE UĞRADI

Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerde burka ile PES Üniversitesi’ne giriş yapan Muskan’ın diğer öğrenciler tarafından sözlü tacize uğradığı, genç kadının duruma tepki gösterdiği görüldü. Görüntüde, Hindu kültüründe kullanılan safran şal takan öğrencilerin, Hindu inancına bağlı kalmanın bir sembolü olarak kullanılan "Lord Rama'ya Zafer (Jai Shri Ram)" sloganları eşliğinde Muskan'ın üzerine yürüdüğü görülüyor.

“BURKAMI ÇIKARMAMI İSTEME HAKKINI ONLARA KİM VERDİ?”

Buna karşılık Bibi Muskan ise "Burkamı çıkarmamı isteme hakkını onlara kim verdi?", "Allahu Ekber" ifadeleriyle karşılık veriyor. Bibi Muskan, olaydan sonra NDTV'ye yaptığı açıklamada, bir ödevi teslim etmek için okula geldiğini belirterek, "Sırf burka giydiğim için üniversiteye girmemi engellemeye çalıştılar." dedi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Muskan, bu esnada okul yetkilileri ve öğretmenlerin kendisini zarar görmemesi için koruduğunu belirtti. Okula daha önce de sürekli burka ile gittiğini söyleyen Muskan, "Yalnızca derse girerken burkamı çıkarıyor ve başörtüsüyle derslere katılıyordum." ifadelerini kullandı. Muskan'ın protestoya uğradığı görüntüler birçok yerel kanalda ve sosyal medyada hızla yayıldı.

SİYASETÇİDEN GAZETECİYE BİÇOK KİŞİDEN DESTEK

Zubair'in paylaşımı, siyasiler ve gazeteciler de dahil olmak üzere birçok kişi tarafından Muskan'a destek mesajlarıyla paylaşıldı. Hindistan'ın Karnataka eyaletinde, bir devlet okulunda daha başörtülü Müslüman öğrencilerin derslere girmesinin yasaklanmasının ardından protesto gösterileri düzenlenmişti.

HİNDİSTAN’DA BAŞÖRTÜ YASAĞI

Karnataka Başbakanı Basavaraj Bommai, eyaletteki tüm liselerin eğitime 3 gün ara vereceğini belirterek sükunet çağrısında bulunmuş, "Bütün öğrencileri, öğretmenleri ve okulların yönetimini barış ve uyumu sürdürmeye çağırıyorum." ifadelerini kullanmıştı. Eyalette, 7 Şubat'ta devlete ait yüksekokulda derslere başörtülü girmelerine izin verilmeyen Müslüman öğrenciler ayrı sınıfa konulmuştu.

BAŞÖRTÜSÜ EYLEMLERİNE TUTUKLAMA

Indiatvnews'in haberine göre, Udupi bölgesinin Kundapur semtinde başörtüsü eylemlerine sahne olan yüksekokul yakınlarında polis, 5 şüpheliye müdahale etti. Şüphelilerden 3'ü olay yerinden kaçarken polis, bölge halkından olmadığı tespit edilen ve bıçak taşıyan 2 kişinin gözaltına alındığını kaydetti. Polis, başörtüsü eylemleri nedeniyle gerginliğin tırmandığı Kundapur'da olası provokasyonları önlemek için olayla ilgili soruşturma başlattı. Protesto gösterileri, sosyal medyaya da sıçrarken konu, iktidar ve muhalefet partileri arasında da gerginliğe yol açtı.

KARNATAKA EYALETİNDE BAŞÖRTÜ YASAĞI

Eyalet genelinde uzun süredir uygulanan başörtüsü yasağı, 1 Ocak'ta devlete ait Udupi Kadın Yüksekokulu'ndaki Müslüman öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesiyle tartışılmaya başlandı. Karnataka'da diğer okullarda da Müslüman kadın öğrencilerin başörtülü derslere girmesi üzerine, Hindu öğrenciler tepki göstererek derslere safran rengi şalla girmeye başlamıştı. Udupi'deki okul yöneticileri, hükümet yetkilileri ile öğrenci ve aileleri arasında 19 Ocak'ta yapılan toplantıda bir çözüme varılamamış, 5 kız öğrenci okul dışında protestolara başlamıştı. Eyalet hükümeti 26 Ocak'ta uzman paneli kurmuş, panel görüşünü bildirene kadar başörtülü öğrencilerin üniforma kurallarına uyması ve okula başörtüsüz girmesi istenmişti. Başörtülü öğrenciler, 31 Ocak'ta Karnataka Yüksek Mahkemesine başvurarak, başörtüsünün Hindistan anayasasının sağladığı temel bir hak olduğunu savunmuştu.