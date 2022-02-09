Araştırmacılar, İngiltere ve Galler’de 2010 ila 2019 arasında Milli İstatistik Ofisi kayıtlarında 20 yaş üzerindeki 5 milyondan fazla ölüm vakalarını inceledi.
Bekarlarda ölüm oranı, evli akranlarından yaklaşık iki kat fazla çıktı. Araştırmada erkeklerde genç yaşta ölüm riski en fazla boşanmış kişilerde çıktı.
Bunlarda oran 100.000’de 2.319. Bunu 2.077 ile bekarlar, 1.640 ile dullar takip etti. Evli erkeklerde ölüm oranı ise 1.073 olarak gerçekleşti.
Genelde erkeklerden daha uzun yaşayan kadınlarda ise en büyük ölüm oranı 1.307 ile bekarlarda. Araştırmaya göre bunu 1.230 ile dullar, 1.114 ile boşanmışlar takip etti.
Evli kadınlarda erken ölüm oranı ise sadece 699. Dünyadaki araştırmalar da evlilerin diğerlerine göre daha uzun, mutlu ve sağlıklı yaşadıklarını gösteriyor.
Uzmanlar buna evli çiftlerin birbirlerine bakmaları ve birbirlerinin sağlık durumlarıyla ilgilenmelerinin yol açtığını ifade ediyor.
Bekar, boşanmış ya da dulların ise daha fazla yalnızlık çektiği ve depresyon geçirdiği, bunun da sağlıklarını bozduğu dile getiriliyor.
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