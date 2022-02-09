Türkiye Gazetesi

Hindistan’da ordu saatler süren zorlu bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Ülkenin güneyinde yer alan Kerala eyaletindeki Palakkad bölgesinde 3 arkadaşı ile birlikte dağlık bir arazide yürüyüşe çıkan 23 yaşındaki R. Babu, dengesini kaybedip dağ yamacından aşağı kaydı.

2 GÜN BOYUNCA AÇ SUSUZ BEKLEDİ

Dik yamaçtan aşağı yuvarlanan Babu, yamaçtaki bir yarıkta mahsur kaldı. R. Babu, 2 gün boyunca aç ve susuz bir şekilde kurtarılmayı bekledi. Babu, yerinin tespit edilmesine yardımcı olmak için ekiplere fotoğraf çekip gönderdi. Kurtarma ekipleri lokasyonun belirlenmesi amacıyla dron kullandı.

Sahil güvenlik helikopterleri Babu’ya ulaşmaya çalıştı, ancak arazinin topografyası ve dik olması nedeniyle başarısız oldu. Babu, bugün sabah saatlerinde Hint ordusuna bağlı dağcı ekip tarafından halatlarla çekilerek kurtarıldı.

Genç kendisini kurtaran askerlere öperek ve sarılarak teşekkür etti. Ordu personeli Babu’ya su ve yiyecek verdi.

Yaralı olarak kurtarılan genç tedavi için hastaneye kaldırıldı.

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