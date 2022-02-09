Türkiye Gazetesi

Colorada'da çıkarıldığı mahkemede, sorumsuz bir anne olmak ve 7 yaşındaki kızı Olivia Gant'ı yeterli besinden mahrum bırakarak ölümüne yol açmakla suçlanan Kelly Turner hakkında 16 yıla kadar hapis istendi. Turner'ın, Douglas Bölge Mahkemesi'nde çıkarıldığı hakim karşısında daha önce reddettiği suçunu gözyaşları içinde itiraf ederken kızının hastalıkları üzerinden para kazanma suçunu da kabul ettiği belirtildi.

KIZININ ÜSTÜNDEN PARA KAZANDI

İddianameye göre, psikolojik rahatsızlığı olduğu ifade edilen kadın, çocuğunun gerçek hastalığını gizledi ve Colorado Çocuk Hastanesindeki doktorların yanlış tanı koymalarına sebep oldu. Ayrıca Turner'ın, Amerikan sağlık yardım sistemi Medicaid'i yaklaşık 538 bin dolar dolandırdığı ve yerel medyayı kullanarak bazı hayır kurumlarından gerçek dışı bilgilerle para topladığı bilgisi paylaşıldı.



KÜÇÜK KIZ BAĞIRSAK YETMEZLİĞİNDEN ÖLDÜ

Kelly Turner'ın kızı Olivia Gant, Colorado Çocuk Hastanesi'nde 5 yıl tedavi gördükten sonra 20 Ağustos 2017'de bakımevinde "bağırsak yetmezliğinden" ölmüştü. Anneye yönelik bir soruşturmanın parçası olarak 2018 yılında mezardan çıkarılan küçük kızın cesedine yapılan otopside bağırsak yetmezliği belirtisine rastlanmamıştı.



1,5 yaşındaki kızını yemek yemediği için öldürdü Gaziantep'te yemek yemediği için 1,5 yaşındaki kızına sinirlenen baba, minik çocuğa yumruk atarak ölümüne neden oldu.



