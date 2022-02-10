Türkiye Gazetesi

Osman SAĞIRLI

Avluya, son teknolojiyle üretilmiş içinde mikroçip bulunan 12 bin yeni yeşil halı serildi. Suudi Arabistan; halıları, ibadet edenlerin rahatlığını düşünerek kendi imkânlarıyla üretti. Yünü çok yumuşak olan halı, namaz kılanların yanı sıra çalışanlara da büyük kolaylık sağlayacak. Çünkü halılar yıkandıktan sonra su akıtmıyor. Ayrıca mikroçip ile kullanımı, konumu ve yıkama süreleriyle ilgili de bilgi alınabilecek. Bu arada Suudi Arabistan, 20.700 halıyı daha teslim edecek.

Suudi Arabistan, Kabe'yi metaverse ziyaretine açtı Metaverse alanında gelişmeler sınır tanımadan devam ederken Suudi Arabistan şaşırtıcı bir karar aldı. Suudi Arabistan, Müslümanların hac merkezi Kabe'yi ve çevresindeki birçok önemli hac alanını metaverse'te ziyarete açacağını duyurdu.