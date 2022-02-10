Türkiye Gazetesi

İngiliz müzayede evi Sotheby's'nin İngiltere'nin başkenti Londra'daki şubesinde açık artırmaya sunulan siyah elmas sahibini buldu.

"Enigma" adı verilen ve üzerinde değerli taşlar bulunan bir asteroidin 2,6 ile 3,8 milyar yıl önce dünyaya çarpmasıyla oluştuğu düşünülen siyah elmas, 3 milyon 161 bin sterline (58 milyon 966 bin Türk lirası) satıldı. İsmi açıklanmayan alıcı, kripto para kullandı.

Eski sahibi tarafından 1990'larda satın alındığında işlenmemiş hali 800 karat ağırlığında olan Enigma, 3 yıllık bir işlemden sonra 555,55 karatlık son halini aldı.

Orta Doğu'dan ilham alınarak palmiye şeklinde kesilen Enigma'nın yaklaşık 3-5 milyon sterline alıcı bulması bekleniyordu.

Amerika Değerli Taşlar Enstitüsünce (GIA) "dünyanın en büyük doğal renkli siyah elması" olarak gösterilen ve 2006'da da Guinness Rekorlar Kitabı'na "dünyanın en büyük kesim elması" olarak giren Enigma, en güçlü elmaslar arasında yer alıyor.

Dünyanın en büyük siyah elması açık arttırmayla satışa sunuldu Dünyanın 555,55 karatlık en büyük siyah elması açık arttırmayla satışa sunuldu.

Hatay'da 'siyah elmas' bulundu Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Hatay ve Kahramanmaraş'ta yapılan araştırmalarda, 'siyah elmas' ya da 'kralların yiyeceği' olarak adlandırılan ve kilosu türüne göre 50 ile 2 bin euro arasında olan trüf mantarı bulundu.