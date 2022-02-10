Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın koronavirüse yakalanmasından sonra birçok ülkeden geçmiş olsun dilekleri geldi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, geçtiğimiz cumartesi günü korona virüs testinin pozitif çıktığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" mesajı gönderdi.

Xi mesajında, "Eşim Peng Liyuan ve şahsım, size ve eşiniz Emine Hanım’a en samimi geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı. Çin’in Türkiye’nin salgınla mücadelesine güçlü şekilde destek vermeyi sürdüreceğine işaret eden Xi Jinping, ikili ilişkilerin gelişmesine büyük önem verdiğini, Çin-Türkiye stratejik iş birliği ilişkilerini yeni bir seviyeye taşımak için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çalışmayı arzuladığını kaydetti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara teşekkür: Dualarınızı eksik etmeyin Bir süre önce koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya üzerinden kendisine geçmiş olsun mesajı ileten vatandaşlara teşekkür edip, dua istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü.