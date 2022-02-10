Suudi Arabistan’da bulunan Abha Havalimanına dron (insansız hava aracı) saldırısı gerçekleşti.
Arap koalisyonu sözcüsü Albay Turki Al-Maliki havalimanını hedef alan dron saldırısının, Suudi hava savunma sistemleri tarafından engellediğini söyledi.
Yolculardan ve çalışanlardan oluşan 4 kişinin hafif şekilde yaralandığını belirten Al-Maliki, “Sivil havalimanlarını ve yolcuları hedef alan bu tehdide yanıt olarak güçlü önlemler alacağız” dedi.
Dron’un havalimanı yakınlarına düştüğü açıklandı.
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Suudi Arabistan’da havalimanına dron saldırısı: 4 yaralı
Suudi Arabistan’daki Abha Havalimanını hedef alan dron saldırısında yolculardan ve çalışanlardan oluşan 4 kişi yaralandı.
Suudi Arabistan’da bulunan Abha Havalimanına dron (insansız hava aracı) saldırısı gerçekleşti.
Kaynak: İHA
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