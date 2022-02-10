Türkiye Gazetesi

Brezilya’nın Aparecida de Goiania şehrinde yaşayan Andrelino Vieira da Silva, yakalandığı Covid-19’dan kurtulduktan sonra 121. doğum gününü kutladı. Dünyanın en yaşlısı olduğu iddia edilen Da Silva’nın 7 çocuğu, 13 torunu, torunlarının da 16 çocuğu ve bir torunu var. Kimlik kartı, adamın doğum gününün 3 Şubat 1901 olduğunu gösteriyor. Doğrulanması halinde Da Silva dünyanın en yaşlı kişisi olarak kayıtlara geçecek.

"SEYAHAT EDİYOR NORMAL ŞEKİLDE HAYATINI YAŞIYOR"

Da Silva’nın torunu Janaina Lemes de Souza (36), “Ailemizde bu yaşta birinin olması bizim için büyük imtiyaz. Bize tecrübelerini aktarıyor. Kızımın büyük dedesi var ama ne yazık ki benim olmadı. Dedem seyahat ediyor, normal şekilde hayatını yaşıyor” dedi. Dünyanın en yaşlı kişisi unvanı 119 yaşındaki Japon Kane Tanaka’da.

İtalya'da yalnız yaşayan yaşlı kadının öldüğü 2 yıl sonra ortaya çıktı talya'nın Lombardiya bölgesinde itfaiyenin çağrı üzerine gittiği evde yalnız yaşayan 70 yaşındaki kadının 2 yıl önce öldüğü tespit edildi. Yalnız yaşayan kadının komşuları yaşlı kadını 2 buçuk yıldır görmediklerini ve koronavirüs salgını nedeniyle başka yere taşındığını düşündüklerini söyledi.