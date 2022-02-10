Türkiye Gazetesi

2021 yılında Hamburg'daki Blohm+Voss tersanesinde bakıma giren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait “Graceful” isimli lüks yat, Ukrayna-Rusya krizinin eşiğinde apar topar Almanya'dan ayrılarak Rusya’ya dönmüştü.

YAPTIRIMLARDAN KURTULMA ÇABASI

Alman basını, 100 milyon dolarlık yatın ülkeden “kaçarcasına” ayrılışını, Ukrayna’daki askeri gerginlik sebebiyle Rusya’ya uygulanabilecek yaptırımlardan kurtulma çabası olarak gösterdi.

NATO, Ukrayna’nın işgal edilmesi halinde Rusya’ya ağır yaptırımlar uygulanacağı tehdidinde bulunmuştu.

RUSYA HAREKETE Mİ GEÇİYOR?

Yatın Almanya’dan uzaklaştırılmasının, Ukrayna sınırlarına büyük askeri yığınak yapan Rusya’nın askeri harekata başlayacağı endişelerine de yol açtı.

Putin'e ait süper yatta dans pistine de dönüştürülebilen kapalı havuzun yanı sıra helikopter pisti de bulunuyor.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİNDE SON DURUM

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliği iki ülke arasında krize yol açarken, ABD ve NATO'nun diplomatik girişimleri ise sürüyor.

Yerel ve ulusal kaynaklar iki ülke arasında çatışmanın an meselesi olduğuna dikkat çekerken Rusya ise iddiaları yalanlıyor.

İki ülke arasında Kırım'ın ilhakı ile alevlenen siyasi kriz, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Dombas'ta ayrılıkçıları destekleyerek sınıra askeri sevkiyat yapması ile zirveye tırmanmıştı.

ABD’nin Polonya'da hem NATO hem de ikili anlaşmalar neticesinde konuşlanmış yaklaşık 4 bin 500 askeri bulunuyor.

ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme tehdidine karşısı Avrupalı NATO müttefiklerini desteklemek ve Rusya'ya karşı caydırıcılık amacıyla Polonya'ya asker göndermiş, Almanya'da konuşlu bin askerin ise Romanya'ya kaydırılacağını açıklamıştı.

Rusya ve ABD'nin gaz savaşı! Kuzey Akım 2 projesinde baskı artıyor Kuzey Akım 2 Projesi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme olasılığına karşı Almanya'nın "gönülsüz" pazarlık kozu olmayı sürdürüyor. ABD'nin Kuzey Akım 2'nin inşasında yer alan şirketlere yaptırım tehditlerinin projeyi bir yıl geciktirdiği biliniyor.

Beyaz Saray'dan Putin'e NATO yanıtı: Sınıra on binlerce askeri yığan Rusya'dır Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'yu eleştiren sözlerine karşılık verdi. Psaki, Putin'e "NATO her zaman bir savunma örgütü olmuştur, sınıra 10 binlerce askeri yığan NATO değil Rusya'dır." sözleriyle cevap verdi.

Biden: Rusya (Ukrayna'yı) işgal ederse NATO karşılık vermeye hazır ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO'nun karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.

Putin'den NATO'ya uyarı: Ukrayna'yı alırsanız Avrupa ve Rusya savaşa sürüklenir Rusya ile Ukrayna arasında giderek artan gerilimi görüşmek üzere Moskova'ya giden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Putin ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Putin, bir kez daha Avrupa ve NATO'yu uyardı.