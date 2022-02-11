Türkiye Gazetesi

Ada basını Arslan’ın skandal ifadelerini manşetlerine taşırken, bir an önce özür dilemesi çağrısı yaptı. Volkan gazetesi manşet haberinde “Ayşenur Arslan isimli utanmaz ve cahil Halk TV sunucusunun TMT’den adı suikastlarla anılan illegal yarı resmî bir oluşum diye bahsetmesi KKTC’de infiale sebep oldu. Terbiyesiz! Şaşkın! Cahil! Hadsiz! Geveze! Sözlerini geri al özür dile” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Postası ve Detay Kıbrıs haber siteleri de TMT’ye yönelik skandal ifadelere sert tepki gösterdi. Haberde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Kıbrıs Türk halkının bağrından doğan TMT, bir saldırı örgütü değil; halkımızı savunan ve koruyan bir direniş örgütüdür Vatan size minnettardır” ifadelerini yer verildi.

Kıbrıs gazetesi de tepkisini Arslan’ın Kıbrıs’ın Kuvayımilliye’si olarak anılan TMT’yi ‘suikastçi bir örgüt’ olarak tanımlamasına tepkisini yine Cumhurbaşkanı Tatar’ın sözleriyle ortaya koydu.

MSB: TMT Kuvâ-yi Milliye ruhunun bir tezahürüdür Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) hakkında sarf edilen sözler hakkında bir açıklama yapıldı. MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Türk Mukavemet Teşkilatı demek, vatan savunması demektir" denildi.