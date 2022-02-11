Türkiye Gazetesi

İfade ve basın özgürlüğü dersi veren Alman medya kuruluşu DW, Filistinli gazeteci Maram Salim’i İsrail’i eleştirdi diye kovdu. Salim, Alman basınında yayınlanan bir makalede kendisi ve dört arkadaşının İsrail karşıtı ve antisemitik olmakla suçlandığını, bu sebeple soruşturma geçirip DW Arapça servisinde çalışan diğer arkadaşlarıyla açığa alındığını söyledi. Salim “Almanya, düşünce özgürlüğünü desteklediği izlenimini veriyor ancak ‘Avrupa'da ifade özgürlüğü olmadığını söylemek’ beni açığa almaları ve beni antisemitik olmakla suçlamaları için yeterliydi” dedi. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımın sadece Avrupa’daki ifade özgürlüğü ile ilgili olduğunu vurgulayan Salim “Ben Avrupa’daki ifade özgürlüğünü eleştirdim, paylaşımlarımda Yahudilerden ya da İsrail’den hiç bahsetmedim ama buna rağmen açığa alındım ve iç ve dış soruşturmaya tabi tutuldum” diye konuştu. Salim, şunları kaydetti: Almanya'da İsrail’i eleştirmenin serbest olduğunu söylemeye çalışıyorlar ama pratiğe geldiğinizde, durum farklı. İsrail’i eleştirmekle antisemitik olmak arasında ayrım yapmak gerçekten çok zor. Hayatının çoğunu Batı Şeria’da yaşamış birisi olarak Almanya’da İsrail’in Batı Şeria ve Gazze’de yaptıkları hakkında normal şeyler söylemem bile bana karşı kullanılabiliyor.

İşgalci İsrail yine sivilleri hedef aldı: 3 ölü İsrail güçleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentide 3 Filistinliye ateş açarak öldürdü.