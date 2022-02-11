Türkiye Gazetesi

Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik provatif faaliyetleri devam ediyor.





Cyprus Mail’in haberine göre Rum yönetimi papazları silahlandırdı ve askeri eğitim verdi. Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından yayınlanan görüntülerde Rum Ulusal Muhafız güçlerinin Güney Kıbrıs’ta Ortodoks papazlara askeri eğitim verdiği görüldü.







Rum ulusal Muhafız güçlerinin Kıbrıs’ta Ortodoks papazlara, tabanca, otomatik ve ağır silahlarla askeri eğitim verdikleri belirtildi.

Atış eğitiminde başarılı olan papazlara ise ödül verildi.





Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde gerçekleşen saldırıyı kınadı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde gerçekleşen saldırıyı kınayarak "Müslümanları ve insanlığın ortak değerlerini hedef alan bu saldırgan tutumun sorumlularının bir an önce tespit edilerek, yargıya sevk edilmesini bekliyoruz.” dedi.

Türkiye, Kıbrıs Rum kesimindeki cami saldırısına kınadı Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki Larnaka Büyük Camii'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.