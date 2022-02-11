Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Devon bölgesinde Valais Kara Burun cinsi koyunların kuzuları, sevimli görüntülerinden dolayı büyük ilgi görüyor.

Nadir koyun ırklarından biri olarak kabul edilen karaburunların sayılarının 20.000 kadar olduğu tahmin ediliyor.

Kuzuların, yüz ve ayaklarındaki siyahlıklardan başka tüm vücutları bembeyaz ve yumuşacık tüylerle kaplı.

EVLERDE BESLİYORLAR

Sevimli yavruların tanesi 10.000 sterlinden (180.000 TL) satılıyor.

Normal kuzuların fiyatından 40 kat daha yüksek olan Valais Kara Burun kuzuları, evlerde de besleniyor.

2013 yılında İngiltere'ye getirilen Valais koyunu, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Yeni Zelanda’da bulunuyor.

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