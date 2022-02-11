Türkiye Gazetesi

ABD’de New York-Orlando seferini yapan Frontier Airlines hava yollarına ait uçaktaki bir erkek yolcu, arkasında oturan kadının şırıngayla kendisinden DNA almaya çalıştığını iddia ederek olay çıkardı. Yolcular, bağırıp çağırmaya başlayan adamı uzun süre uğraşmalarına rağmen sakinleştiremedi.

HAVALİMANINDA GÖZALTI

İsmi açıklanmayan adamın koltuğa bağlanırken "Uçaktaki herkesi öldüreceğim" diye tehditte bulunması üzerine pilot, LaGuardia Havaalanı’ndan kalkan uçağın rotasını Raleigh-Durham Uluslararası Havaalanı’na çevirdi. Bu sırada haber verilmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri havaalanında hazır bekletildi. Uçak Raleigh’teki havaalanına acil iniş yaparken, adam uçaktan indirilerek gözaltına alındı.

Pandemi sırasında uçaklarda bu tür olaylarda büyük artış görülüyor. Amerikan Federal Havacılık İdaresi (FAA) 2021’de uçaklarda 1.009 olay hakkında soruşturma başlattıklarını, bunun 2019’da sadece 146 olduğunu bildirdi.

Peru'da küçük uçak düştü: 5'i turist 7 kişi öldü Peru’nun turistleri taşıdığı öğrenilen küçük uçak düştü. Feci kaza sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Havadaki mobil hastane: Ambulans uçaklar vakaya böyle gidiyor Sağlık Bakanlığı envanterine 2010 yılında katılan ambulans uçaklar, gerektiği zaman adeta bir ‘hava hastanesine' dönüşebiliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) trafik kazası geçiren iki Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi.