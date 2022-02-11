Türkiye Gazetesi

Oregon'daki eyaletinde Eugene kentine yaklaşık 200 km mesafedeki kırsal bir alanda yaşanan, olayda evinin yakınlarında gördüğü boz ayıyı vurmak isterken kardeşini vuran adam önce polisi aradı.

Polis de, ayıya karşı kullanmak için 'silahını doldururken yanlışlıkla kardeşini vurduğunu' söyleyen adamın 911'i arayarak ihbarda bulunduğunu söyledi.

İhbarın ardından polis ekipleri çağrının geldiği eve doğru harekete geçti.

Ancak olay yerine geldiklerinde, ihbarı yapan adamından kendi silahından çıkan kurşunla öldüğünü gördüler.

KARDEŞİNİ ÖLDÜRÜNCE İNTİHAR ETTİ

Yetkililerin yaptığı açıklamada "Soruşturmaya göre, arayanın kazayla vurma olayını bildirmek için 911'i aradıktan sonra intihar ettiğine inanılıyor" denildi.

Şerif Yardımcısı Travis Snyder ve memurlar olay mahalline ulaştığında ise 911'i arayan kişinin ölümcül bir kurşun yarasıyla öldüğünü ve ikinci bir erkeğin daha kurşun yarasından öldüğünü gördüklerini söyledi.

Olay Oregon'daki Eugene kentine yaklaşık 200 km mesafedeki kırsal bir alanda gerçekleşti. Yetkililer kurbanların kimliklerini henüz açıklamazken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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