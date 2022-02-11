Türkiye Gazetesi

Bütün dünya iki yıldan fazladır koronavirüs ile mücadele ediyor. Covid, hala her gün binlerce kişiyi hayatından ediyor. İnsanlığın bu virüs ile mücadelesi sürerken İngiltere'de tedirgin edecek yeni bir gelişme yaşandı.

VİRÜSÜ AFRİKA'DA KAPMIŞLAR

Ülkenin doğusunda yer alan Bedfordshire'deki 3 kişide hayvandan insana geçen Lassa ateşi görüldü. Bu kişilerden biri hayatnıı kaybetti. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), üç kişinin de aynı aileden olduğunu, yakın zamanda Batı Afrika seyahetinden döndüklerini açıkladı.

İNSANDAN İNSANA GEÇEBİLİYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier ise hastalığın yemek veya virüsü taşıyan farelerin idrar ve dışkısı bulaşmış eşyalar aracılığıyla bulaşabileceğini söyledi. Lindmeier, hastalığın kişiden kişiye de bulaşabileceği uyarısını yaptı ancak sıtmaya yol açan virüsün kolay yayılmadığını kaydetti.

NİJERYA'DA 40 KİŞİ CAN VERDİ

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) de 8 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ülkede Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 40'a yükseldiğini bildirmişti.

Salgında en çok onlar kazandı: Pfizer'dan Covid-19 aşısıyla ilgili rekor satış tahmini Pfizer, koronavirüs aşısı ve hapından bu yıl 54 milyar dolarlık gelir beklediğini açıkladı. Şirketin geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelirin 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 105 artarak 23,8 milyar dolara yükseldiği biliniyor.

Ünlü profesörden korkutan açıklama: BA.2 yeni salgın dalgasına neden olabilir Koronavirüsün en çok mutasyona uğrayan türü olan Omicron’un alt varyantı BA.2 ile ilgili Güney Afrika’dan endişe veren bir açıklama geldi. Uzmanlar, BA.2’nin yeni salgın dalgasına neden olabileceğini belirtti.

Nijerya'da Lassa ateşi salgını: Ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi Nijerya'da hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ya yükseldi.