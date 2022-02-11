Türkiye Gazetesi

ABD'nin Arizona eyaletinde aradıkları zanlıyı bir evde ablukaya alan 5 polisin, çıkan çatışmada yaralandığı bildirildi. Phoenix polisi tarafından yapılan açıklamada, evdeki çatışmada 5 polis memurunun yaralandığı ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

ZANLI ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

Phoenix polis sözcüsü Andy Williams, bir kadının vurulduğu ihbarı üzerine zanlının bulunduğu evin ablukaya alındığı, bir polisin şüphelinin silahıyla birkaç yerinden vurulduğu, 4 polisin de çıkan çatışmada şarapnel parçalarından yara aldığı bilgisini paylaştı.

Olay anında evde bulunan bebeğin kurtarıldığı, durumunun iyi olduğu, çatışmanın sonunda zanlının ölü ele geçirildiği açıklandı.

Yaralanan kadının ise durumunun ağır olduğu kaydedildi.

ABD'nin Colorado eyaletinde çatışma çıktı, çok sayıda ölü var ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver şehrinde silahlı çatışma çıktı, olayda çok sayıda kişi 5 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.