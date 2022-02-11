Türkiye Gazetesi

Suriye-Türkiye sınır hattı yakınındaki Çobanbey beldesinde bir akaryakıt istasyonunda patlama medyana geldiği öğrenildi.

PATLAMA YANGINA DÖNÜŞTÜ

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki beldenin güneyinde yer alan akaryakıt istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle akşam saatlerinde şiddetli patlama yaşandı.

İstasyondaki patlamanın yangına dönüşmesiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve sivil savunma ekibi intikal etti. Yaklaşık 2 saat çalışmanın ardından yangın söndürülürken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki ulaşım durdu: Petrol boru hattında patlama Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında patlama yaşandı. Söz konusu patlama sonrası Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu trafiğe kapatıldı.

İdlib'de akaryakıt istasyonunda patlama: Ölü ve yaralılar var İdlib'de bulunan bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Söz konusu patlamada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.