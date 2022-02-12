Türkiye Gazetesi

Libya'da Başbakan Abdülhamid Dibeybe'ye önceki gün düzenlenen suikast girişiminin ardından, yeni bir siyasi kriz patlak verdi. Ülkenin doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı Başbakan olarak seçildiğini açıkladı. Meclis Başkanı Akile Salih'in başkanlığında Tobruk'ta yapılan oturuma ülkenin batısındaki temsilcilerin çoğu katılmazken, milletvekillerin çoğunluğunun Başağa lehine oy verdiği açıklandı.

BAŞAĞA: SÜREÇ DEMOKRATİK

Tobruk'taki seçimin ardından Trablus’taki Mitiga Havalimanı’na gelen Başağa’yı yaklaşık 200 kişi karşıladı. Fayiz es-Serrac başbakanlığındaki Ulusal Mutabakat Hükûmetinde 2018-2021 yıllarında İçişleri Bakanlığı yapan Başağa "Temsilciler Meclisi ve Başkanlık Konseyi ile iş birliği içerisinde olacağım. Dibeybe’nin demokratik sürece saygı duyacağına inanıyoruz" dedi.

DİBEYBE: BAŞBAKAN BENİM

Öte yandan "Libya el-Ahrar" kanalına konuşan Başbakan Dibeybe ise, Fethi Başağa'nın Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından yeni başbakan seçildiği açıklamasına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Dibeybe, Libya Siyasi Diyalog Forumunda belirlenen yol haritası uyarınca görevinin başında olduğunu belirterek "Bu yapılan, başkent Trablus'a zorla girme girişimi. Libya Meclisi, Cenevre Anlaşması'nın yol haritasından ayrıldı" dedi.

24 Aralık 2021 tarihinde yapılması planlanan seçimlerin ileri bir tarihe ertelendiği ülkede, yeni seçim takvimi tarafların anlaşmaya varamaması üzerine ertelenmişti. Bu sebeple ülkenin doğusundaki milletvekilleri ve batısındaki bazı siyasi aktörler, 24 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Ulusal Birlik Hükûmetinin görevinin sona erdiğini iddia ediyor.

Libya'da Fethi Başağa yeni geçici Başbakan oldu Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçti.

BM Özel Temsilcisi Williams: Türkiye'nin Libya'da barışa katkısı büyük Ankara'da temaslarda bulunan BM'nin özel temsilcisi Williams, Libyalıların artık savaş istemediğini belirterek "Türkiye, barışın sağlanması için BM'ye büyük katkıda bulundu" dedi.