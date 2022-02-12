Türkiye Gazetesi

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’dan Tawau seferini yapan AirAsia Havayolu’na ait uçağa yılan girdi. Uçağın üst kompartında bulunan yılan, yolcular tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından AirAsia’nın baş güvenlik görevlisi Liong Tien Ling olayla ilgili açıklama yaptı.

ACİL İNİŞ YAPILDI

Güvenlik görevlisi, “AirAsia, Perşembe günü Kuala Lumpur'dan Tawau'ya yapılan uçuşta meydana gelen olaydan haberdar. Kaptana haber verilir verilmez, uçak dezenfekte edilmek üzere Kuching’e yönlendirildi” dedi. Kaptanın, yolcuların ve mürettebatın güvenliğine öncelik vererek “uygun önlemi” aldığını söyleyen Ling, “Misafirler ve mürettebat hiçbir zaman risk altında değil” ifadelerine yer verdi. Kuching’e acil iniş yapan uçağın yolcuları, daha sonra Tawau’ya yönlendirildi.

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