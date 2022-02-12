Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna gerilimi her geçen gün daha da tırmanırken birçok ülke, Rusya ve Ukrayna arasındaki tansiyonun düşürülerek krizi diyalog şeklinde çözülmesini umuyor. İngiltere ise gerilime dair önemli açıklamalarda bulundu.

İngiltere Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey, Rusya'nın Ukrayna'ya ansızın bir saldırı başlatmasına olanak sağlayacak topçu ve füze sistemlerinin yerini aldığından emin olduklarını belirtti.

'BİNLERCE UKRAYNALIYI EĞİTTİK'

Ukrayna'da yıllardır eğitim görevine katılan İngiliz askerlerinin olduğunu ve bu süre içinde binlerce Ukraynalıyı eğittiklerini aktaran Heappey, "Bazı savunma amaçlı tanksavar silah sistemleri sağladık ve bazı eğitmenler Ukraynalı askerlerin bu silah sistemleri konusunda eğitimine yardımcı olmak için ilerledi ancak Rusya ile çatışma olursa Ukrayna'da İngiliz askeri olmayacak."

Heappey, Sky News'e yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya ansızın bir saldırı başlatmasına olanak sağlayacak topçu ve füze sistemlerinin yerini aldığından emin olduklarını belirtti.

İNGİLİZ VATANDAŞLARINA ÜLKEYİ TERKETMELERİ İÇİN ÇAĞRI

Heappey, Rusya'nın Ukrayna'ya ansızın saldırabilecek bir aşamada olduğuna da vurgulayarak "İngiliz vatandaşları Ukrayna'yı mümkün olan her şekilde derhal terk etmeli ve yaz aylarında Afganistan'da gördükleri gibi herhangi bir askeri tahliye olasılığını beklememeli." dedi.

Bakan Heappey, Ukrayna'daki İngiliz birliklerinin bu hafta sonu ülkeden ayrılacaklarına işaret ederek "Orada bir çatışma olacaksa Ukrayna'da asker olmayacak." ifadelerini kullandı.

İNGİLİZ BÜYÜKELÇİ HALA KİEV'DE KALIYOR

İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi Melinda Simmons da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kiev'de kalıyorum ve orada çekirdek bir ekiple çalışmaya devam ediyorum. Büyükelçilik çalışmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İngiltere Savunma Bakanı Wallece: Rusya Ukrayna’yı işgal etmeyecek İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Bakan Şoygu ve General Gerasimov'dan Ukrayna'yı işgal etmeyeceklerine dair güvence aldım” dedi.

İngiltere Başbakanı’ndan Ukrayna-Rusya krizine ilişkin açıklama İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna ve Rusya arasındaki krize ilişkin yaptığı açıklamada, "Askeri hazırlıklarımızı ve ekonomik yaptırımlarımızı hazırlıyoruz. Ancak diyaloğa da açığız" dedi.

İngiliz gazetesi yazdı: İngiltere Ukrayna'ya özel kuvvet gönderdi İngiliz basınından Mirror gazetesi, İngiltere’nin Ukrayna’ya 100’ü aşkın özel kuvvet gönderdiğini yazdı. Gönderilen özel kuvvet personeli, Ukraynalı askerlere danışmanlık yapacak.