Türkiye Gazetesi

İngiltere ekonomisinde enflasyonun yükselmesine neden olan akaryakıt fiyatlarındaki artış devam ediyor. İngiltere'de otomobil birliği AA'ya göre ülkede akaryakıt fiyatları geçtiğimiz Şubat ayında varil başına yaklaşık 44 sterlinden 72 sterline yükselerek son 12 ayda yüzde 60'dan fazla artış gösterdi.

'DİZEL FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ENFLASYON ÜZERİNDEKİ BASKI YAPIYOR'

Bu artışlar sonrası akaryakıt fiyatlarının tüm zamanların zirvede olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, "İşletmeler bu hafta daha yüksek maliyetleri tüketicilere yansıtmaktan başka bir seçeneklerinin olmadığı konusunda uyarıda bulundu. İş ve nakliyenin temel yakıtı olan dizel fiyatlarındaki artış enflasyon üzerindeki baskıyı arttırıyor" ifadeleri kullanıldı.

Uzmanlar, yükselişin Covid-19 seyahat kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından artan ham petrol talebi ve petrol tedarikçileri arasındaki petrol üretimine ayak uydurma mücadelesinden kaynaklandığını söylüyor.

İngiltere'de akaryakit fiyatları tüm zamanların en yüksekn seviyesine çıkarak rekor kırdı. Uzmanlar bu yükselişte Rusya-Ukrayna kriiznin etkili olduğunu söylüyor.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ YÜKSELİŞTE ETKİLİ

Uzmanlar ayrıca dünyanın üçüncü büyük petrol üreticisi olan Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin de petrol fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu açıkladı.

ENFLASYONUN DAHA DA ARTMASI BEKLENİYOR

İngiltere'de tüm zamanların en yüksek seviyesine gelen akaryakıt fiyatlarının, bu yıl Nisan ayından itibaren yüzde 54 artması beklenen gaz ve elektrik fiyatlarıyla beraber enflasyonu daha da artırması bekleniyor. İngiltere Merkez Bankası ülkedeki enflasyonun Nisan ayında yüzde 7.25'e ulaşmasının beklediğini kaydetti.

İngiltere'de Lassa ateşi kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti İngiltere'de hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi hastalığı sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere Savunma Bakanı Wallece: Rusya Ukrayna’yı işgal etmeyecek İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Bakan Şoygu ve General Gerasimov'dan Ukrayna'yı işgal etmeyeceklerine dair güvence aldım” dedi.

İngiltere Başbakanı’ndan Ukrayna-Rusya krizine ilişkin açıklama İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna ve Rusya arasındaki krize ilişkin yaptığı açıklamada, "Askeri hazırlıklarımızı ve ekonomik yaptırımlarımızı hazırlıyoruz. Ancak diyaloğa da açığız" dedi.