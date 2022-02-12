Türkiye Gazetesi

Yemen'in Ebyen ilinde dün akşam saatlerinde BM çalışanlarının bulunduğu araç, bir grup silahlı tarafından durduruldu ve görevliler kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişilerce kaçırıldı.

Lavder İlçe Emniyet Müdürü Adil el-Avseci, BM çalışanlarının içinde bulunduğu aracın dün akşam Lavder ile Mudiye ilçeleri arasındaki Es-Suveyda bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler tarafından durdurulduğunu söyledi.

BM GÖREVLİLERİNİ BULMAK İÇİN BÖLGE KUŞATILDI

Avseci, silahlı grubun, araçta bulunan BM Aden Emniyet ve Güvenlik Ofisi Müdürü Akm Sufiul, ofisin Genel Koordinatörü Muhammede el-Meliki ve ofisin Güvenlik Koordinatörü Mazin Bavazir'i yanlarına alarak konumu belirlenemeyen bir yere götürdüğünü dile getirdi. Emniyet Müdürü Avseci, polis ve özel kuvvetlerden oluşan ortak güçlerin BM çalışanlarını bulmak için Suveyda bölgesini kuşatma altına aldığını belirtti.

İNCELEMELERDE BULUNURKEN KAÇIRILMIŞLAR

Emniyet müdürü, Ebyen'in çeşitli ilçelerinde incelemelerde bulunan BM çalışanlarının geçici başkent Aden'e dönüşü sırasında kaçırıldıklarını söyledi.

Öte yandan yetkililer olayı henüz üstlenenin olmadığını bildirdi.

EL KAİDE'NİN BÖLGEDE OLDUĞU BİLİNİYOR

Terör örgütü El Kaide'nin Ebyen'in özellikle dağlık bölgelerinde varlık gösterdiği ve zaman zaman askeri karargahlar ve güvenlik noktalarına saldırılar düzenlediği biliniyor.

Yemen'de hamile gazeteciye bombalı tuzak Yemen'de gazeteci karı kocanın aracına bombalı saldırı düzenlendi. Patlamadan hamile olan Raşa Abdullah öldü, kocası yaralandı.

BM açıkladı: Yemen'de son üç günde 15 sivil hayatını kaybetti Birleşmiş Milletler (BM) iç savaşın sürdüğü Yemen'de son üç günde 15 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yemen’in güneyinde bomba yüklü araç patladı: 12 ölü, 43 yaralı Yemen'in güneyindeki Aden Havaalanı yakınlarında bomba yüklü aracın patlaması sonucu 12 kişi hayatını kaybederken, 43 kişi de yaralandı.