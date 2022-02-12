Türkiye Gazetesi

Rusya-ABD gerilimini tırmandıracak yeni bir gelişme yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile ABD donanmasına ait bir denizaltının Kuril Adaları civarında Rus kara sularını ihlal ettiği bildirildi.

ABD MOSKOVA BÜYÜKELÇİSİ BAKANLIĞA ÇAĞIRILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Pasifik Filosunun tatbikat yaptığı bölgede Kuril Adalarından Urup Adası yakınında ABD Deniz Kuvvetlerine ait Virginia tipi denizaltının tespit edildiği kaydedildi.

Rus tarafının ülke kara sularını terk etmesi yönündeki uyarısını denizaltı mürettebatının önce dikkate almadığı belirtilen açıklamada, Rus Pasifik Donanmasına ait “Marşal Şapoşnikov" firkateyninin uygun araçlar kullandığı ve bunun üzerine ABD denizaltısının Rus kara sularını terk ettiği ifade edildi.

Olayla ilgili olarak ABD’nin Moskova Büyükelçiliği askeri ataşesi Rusya Savunma Bakanlığına çağrıldı.

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